Northeim, Westumgehung / Sollingtor, Mittwoch, 06.12.2023, 18.00 Uhr

Northeim (ots) - NORTHEIM (Wol) - Eine verletzte Person.



Am Mittwoch kam es im Sollingtorkreisel zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 24-jähriger Mann aus Rosdorf leicht verletzte.



Ein 31-jähriger Mann aus Bad Gandersheim befuhr mit einem Pkw Seat die Westumgehung in Richtung Sollingtor. Als er in den Kreisel einfuhr, übersah er den 24-Jährigen mit einem Pkw VW und stieß mit der hinteren rechten Fahrzeugseite zusammen.



Durch den Zusammenstoß erlitt der Rosdorfer eine leichte Verletzung und wurde nach einer Erstbehandlung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.



An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.