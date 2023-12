Moringen, Bundesstraße 241, Mittwoch, 20.12.2023, 05.30 Uhr

Northeim (ots) - MORINGEN (Wol) - Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.



Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in einem Kreisel in Moringen, bei dem sich eine Person leicht verletzte.



Ein 62-jähriger Einbecker befuhr mit einem Pkw VW die Bundesstraße 241/ Einbecker Landstraße aus Iber in Richtung Moringen und fuhr im Moringer Zentrum in einen Kreisel ein. Dabei übersah er einen Pkw VW, welcher sich schon im Kreisel befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw.



Durch den Unfall verletzte sich der zweite Fahrzeugführer (18-jähriger Northeimer) leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig.



Durch den Zusammenstoß waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit. Es kam zu einem Gesamtschaden von geschätzt 13.000 Euro.