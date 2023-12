Einbeck (Kr.)

Einbeck (ots) - 22.12.2023; 10:40 Uhr



Am Freitagvormittag stieß ein 92jähriger Pkw-Fahrer aus Einbeck, mit seinem Fahrzeug, im Mägdebrink, gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte diesen dabei.

Ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 3000,- Euro zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen, entfernte sich der ältere Herr von der Unfallstelle.

Da er aber am Unfallort sein Kennzeichen verloren hatte, konnte er im Nachgang von der Polizei ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Ihm wurde die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Verkehrsunfallflucht bekanntgegeben und noch vor Ort sein Führerschein beschlagnahmt.