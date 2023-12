37176 Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Sa.

Northeim (ots) - 02.12.2023, 12.18 Uhr



NÖRTNEN-HARDENBERG (hei) - Am Samstagmittag parkte eine Frau in der Langen Straße aus einer Parklücke aus und stieß beim Zurücksetzen gegen den hinter ihr geparkten Pkw. Anschließend entfernte sie sich mit ihrem Pkw, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Hierbei wurde sie von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, der daraufhin die Polizei benachrichtigte.



Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde von den eingesetzten Polizeikräften festgestellt, dass an dem geparkten Pkw ein geringer Schaden von ca. 100,- an der Fahrzeugfront entstanden ist.



Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte die 23-jährige Verursacherin des Verkehrsunfalls ausfindig gemacht werden. Gegen sie wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.