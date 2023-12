37154 Northeim, Eichstätte, Samstag, 09.12.2023, 18.12 Uhr

NORTHEIM



Am Samstagnachmittag kam es auf der Straße "Eichstätte" zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde.



Ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Einbeck befuhr mit seinem Pkw die "Matthias-Grünewald-Straße" in Fahrtrichtung "Eichstätte" und wollte im weiteren Verlauf in diese einbiegen.

Hierbei übersah er den von links kommenden vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Northeimer mit seinem Pkw.



Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 15.000,00 Euro entstand.



Zudem wurde durch die Kollision der Beifahrer des 18-jährigen Fahrzeugführers, ein 19-jähriger Mann aus Kalefeld leicht verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch erstversorgt. Eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.



Der 29-jährige Unfallverursacher kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter allerdings nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Er konnte jedoch im Nachgang der Verkehrsunfallaufnahme ermittelt werden.



Gegen den 29-jährigen Einbecker wurde nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.