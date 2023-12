Am Sonntagnachmittag (15.10.2023) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge zwei junge Männer, welche sich am Bahnhof Bad Gandersheim an einem an ein Verkehrszeichen angeschlossenen E-Bike zu schaffen machten.

Bad Gandersheim (ots) - Die Täter rissen das Verkehrszeichen aus dem Boden und probierten mit diesem, das Fahrradschloss aufzubiegen.



Der Zeuge informierte daraufhin umgehend die Polizei und behielt die beiden Täter in ausreichender Distanz während der Tatausführung im Auge.



Beim Eintreffen der Polizeistreife der Polizei Bad Gandersheim ergriffen die beiden zunächst die Flucht, konnten jedoch nach einer Verfolgung zu Fuß im rückläufigen Bereich des Bahnhofes gestellt und identifiziert werden. Bei den Tätern handelt es sich um einen 14-jährigen Jugendlichen und einen 18-jährigen Heranwachsenden aus dem Bereich Lamspringe. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.



Durch den Diebstahlsversuch entstand an dem Verkehrszeichen, sowie an dem E-Bike der Marke Haibike, Model Xduro 5.0, hoher Sachschaden. Das E-Bike wurde zunächst zu Zwecken der Eigentumssicherung sichergestellt.



Die Polizei in Bad Gandersheim sucht nun nach dem Eigentümer/der Eigentümerin des Rades. Hinweise hierzu werden unter Telefon 05382 - 95390 entgegengenommen. (geh)