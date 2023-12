USLAR, (go), OT SCHÖNHAGEN/AMELITH, B 241, Montag, der 11.12.2023, zwischen 00:00 Uhr und 15:45 Uhr.

Uslar (ots) - Ein bisher unbekannter PKW Fahrer befuhr die B 241 von Amelith kommend in Richtung Schönhagen. Auf Höhe der Unfallstelle kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und beschädigte den Seitenstreifen. Anschießend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der vorgefundenen Unfallspuren konnte festgestellt werden, dass es sich um ein Fahrzeug der Marke Mercedes, in der Farbe Silber, handelte. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 400 Euro. Zeugen, die hier Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.