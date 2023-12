371191 Katlenburg, K414 zwischen Katlenburg und Suterode Samstag, 30.12.2023, 10:00 Uhr NORTHEIM (sch) Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag wurde eine Person leicht verletzt. Eine 27-jährige Northeimerin befuhr mit ihrem PKW die K414 aus Fahrtrichtung Suterode kommend in Fahrtrichtung Katlenburg.

Northeim (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Fahrzeugführerin in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren PKW, kam von der Fahrbahn ab und rutschte anschließend in einen angrenzenden Straßengraben.



Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und einer umliegenden Klinik zugeführt.



Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.