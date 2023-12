USLAR, (go), OT WIENSEN, BODENFELDER STRASSE, Sonntag, der 03.12.2023, 11:47 Uhr.

Uslar (ots) - Eine 30 jährige und eine 27 jährige PKW Fahrerin aus Reinhardshagen befuhren die Bodenfelder Straße in Richtung Uslar. Als die 27 jährige verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr die 30 jährige auf den, vor ihr im Abbiegevorgang befindlichen PKW, auf. Beim Ausweichen kam die 30 jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. An der Hauswand sowie an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.