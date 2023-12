37154 Northeim, Wilhelmstraße, Sonntag, 03.12.2023 um 13.30 Uhr

Northeim (ots) - NORTHEIM (mil)



Am 1. Advent kam es zur Mittagszeit im Kreuzungsbereich der Wilhelmstraße/ Wieterstraße in Northeim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.



Ein 39-jähriger Mann aus Bovenden befuhr mit seinem Fahrzeug die Wieterstraße in Richtung Wilhelmstraße und beabsichtigte nach links in die Wilhelmstraße abzubiegen.

Dabei übersah er die von links kommende vorfahrtsberechtigte 57-jährige Northeimerin mit ihrem Pkw.



Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 20000,00 Euro entstand.



Beide Fahrzeugführende wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.