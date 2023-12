(ahr) Am Freitagabend gegen 17:50 Uhr ist es in Kreiensen in der Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen.

Bad Gandersheim (ots) - Wenige Meter neben einer Fußgängerampel beabsichtigte es ein 83-jähriger Kreienser mit seinem Rollator die Wilhelmstraße zu überqueren. Hierbei wird er von einem vorbeifahrenden VW Caddy eines 35-jährigen Fahrzeugführers, auch aufgrund seiner dunklen Kleidung, übersehen. Durch den Zusammenstoß wird glücklicherweise niemand verletzt. Am Pkw des 35-jährigen Fahrzeugführers entsteht ein Sachschaden von 2500 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs war die Wilhelmstraße vorübergehend voll gesperrt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren werden eingeleitet.