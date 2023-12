USLAR, (go), ALLEESTRASSE/K444, Donnerstag, der 30.11.2023, 10:05 Uhr.

Uslar (ots) - Ein 69 jähriger PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil und eine 47 jährige PKW Fahrerin aus Adelebsen befuhren die Alleestraße in Richtung Wiensen. Die 47 jährige musste, aufgrund eines Abbiegevorgangs, verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah der 69 jährige und fuhr auf ihren PKW auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.