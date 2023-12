Bad Gandersheim, Hohenhöfen, Mittwoch, 20.12.23, 16.42 Uhr

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim (schw) - Am Mittwoch, 20.12.23, gegen 16.40 Uhr befuhr eine 45-jährige Bad Gandersheimerin mit ihrem Pkw die Straße Hohenhöfen in Richtung Marienstraße.

Im Zuge des Abbiegevorgangs von der Straße Hohenhöfen in die Marienstraße geriet ein entgegenkommender silberfarbener Pkw Skoda von seiner eigenen Fahrspur auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Pkw der 45-jährigen.

Der Pkw der 45-jährigen wurde im vorderen linken Bereich beschädigt.

Die Schadenshöhe beläuft sich dabei auf ca. 300,- EUR.

Zur Schadensregulierung verblieb der Unfallverursacher, den die Bad Gandersheimerin als ca. 50-järigen Mann mit grauen Haaren und Brille beschreibt, jedoch nicht vor Ort, sondern entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.