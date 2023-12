Nörten-Hardenberg, Bondoufle-Weg, Montag, 18.12.2023, 11.00 - 13.30 Uhr

Northeim (ots) - NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Peron gelangt nicht ins Haus.



Am Montag kam es zwischen ca. 11.00 - 13.30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bondoufle-Weg in Nörten-Hardenberg.



Die unbekannte Person hatte versucht, gewaltsam über eine Terrassentür in das Einfamilienhaus zu gelangen. Diese wurde zwar beschädigt, jedoch konnte die Person keinen Zugang in das Haus erlangen.



Der Schaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt.



Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.