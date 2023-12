37191 Katlenburg, Herzberger Straße, Donnerstag, 28.12.2023, 22.18 Uhr NORTHEIM (mil) Ein 18-jähriger Mann aus Katlenburg versuchte sich am Donnerstag gegen 22.18 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Objekt in der o.g.

Northeim (ots) - Straße zu verschaffen.

Hierzu versuchte er sich mittels körperlicher Gewalt durch die Glasschiebetür hin durchzudrängen. Als dies missling flüchtete er zu Fuß vom Tatort.



Ein 33-jähriger Zeuge informierte die Polizei Northeim, welche kurz darauf den 18-jährigen Täter im Nahbereich des Tatobjektes antreffen und vorerst zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen Gewahrsam nehmen konnte.



Ein entstandener Gesamtschaden kann bisher nicht genannt werden.



In der Nacht vom 27.12.2023 auf den 28.12.2023 kam es bereits zu einem Einbruchsversuch an dem selben Objekt. Ein Betreten des Objektes gelang nicht. An der tatbetroffenen Tür entstand ein Gesamtschaden in geschätzter Höhe von 1500,00 Euro.



Ob die beiden Taten in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.