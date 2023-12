37154 Northeim, Bundesstraße 248, Mittwoch, 13.12.2023 14.56 Uhr NORTHEIM (mil) Am Mittwochnachmittag kam es auf der B248 zwischen den Ortschaften Wiebrechtshausen und Langenholtensen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Northeim (ots) - Die 21-jährige Fahrzeugführerin aus Northeim befuhr die B248 aus Richtung Wiebrechtshausen in Richtung Langenholtensen, als sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Im weiteren Verlauf verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren Pkw und kollidiert schließlich mit einem am Fahrbahnrand angrenzenden Baum.



Hintergründe, die zu dem Abkommen von der Fahrbahn geführt haben, sind bisher unklar.



Die verantwortliche Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt in ein Göttinger Krankenhaus verbracht.



Der Pkw erlitt wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von mindestens 10.000,00 Euro.