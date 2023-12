37181 Hardegsen, Zum Schöttelbach, Donnerstag, 30.11.2023, 17.30 Uhr NORTHEIM (mil) Ein 39-jähriger Mann aus Hannover befuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem LKW die Straße "Zum Schöttelbach" in Richtung "Lange Straße" in Hardegsen.

Northeim (ots) - Als dieser nach links auf die Lange Straße abbiegen wollte übersah er die von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Hardegsen.



Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8000,00 Euro.



Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.