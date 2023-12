37181 Hardegsen, Brinkfeldstraße, Donnerstag, 28.12.2023, 16.30 Uhr

Northeim (ots) - NORTHEIM (mil)



Am Donnerstagnachmittag versuchte eine bislang unbekannte männliche Person ein Fahrrad zu entwenden.



Das Pedelec wurde mittels Kettenschloss an einer Laterne an der o.g. Örtlichkeit gesichert. Dieses Schloss öffnete der Täter gewaltsam. Ein Wegfahren mit dem Fahrrad war dem Täter jedoch nicht möglich, da ein zusätzliches Speichenschloss angebracht war. Der Täter trug das Fahrrad folglich von der Tatörtlichkeit weg.

Dabei wurde er von Zeugen angesprochen, stellte umgehend das Pedelec ab und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.



Der verursachte Schaden kann bislang nicht beziffert werden.



Weitere Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.