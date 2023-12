Hardegsen, Lange Straße, Mittwoch, 27.12.2023, 01.00 - 02.00 Uhr

Northeim (ots) - HARDEGSEN (Wol) - Zigarettenpackungen gestohlen.



Am Mittwoch im Zeitraum von 01.00 - 02.00 Uhr konnten unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten in der Lange Straße in Hardegsen gewaltsam öffnen Zigarettenpackungen entwenden.



Durch die Personen konnten mehrere Zigarettenpackungen (Anzahl noch unbekannt) entwendet werden. Zudem wurde durch das gewaltsame Einwirken auf den Automaten ein geschätzter Sachschaden von 500 Euro verursacht.



Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.