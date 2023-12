Northeim, Montag, 11.12.2023 bis Sonntag, 17.12.2023

Northeim (ots) - NORTHEIM (Wol) - Im oben genannten Zeitraum fand die diesjährige Verkehrssicherheitswoche (VSW) der Polizei Northeim unter dem Motto ''FAHRKLAR ins neue Jahr" statt.



Hauptaugenmerk lag während der stationären und mobilen Kontrollen auf den Hauptunfallursachen wie Geschwindigkeit, Ablenkung, Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung.



Die Kotrollen wurden von Kooperationspartnern (Bereitschaftspolizei Göttingen, Landkreis Göttingen, Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM), Zoll sowie der Verkehrswacht Northeim-Einbeck) unterstützt.



Insgesamt konnten durch den Landkreis Northeim und die Polizei 720 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.



Bei Kontrollen des Güterverkehrs auf dem Autohof Northeim konnten mit dem BALM und Zoll unter anderem Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht und das Arbeitszeitgesetz festgestellt werden. Bei einer weiteren präventiven polizeilichen Kontrolle auf dem Autohof Northeim wurden pausierende Berufskraftfahrerinnen und -fahrer auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung kontrolliert. Von den 40 Personen wiesen 28 eine Beeinflussung auf. Der Höchstwert lag hier bei über 2,7 Promille.



Neben den Ordnungswidrigkeiten der Geschwindigkeitsverstöße, konnten in der Woche weitere 185 Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten und vier Straftaten festgestellt werden.



Auch das Präventionsteam der Polizei Northeim war in dieser Woche im Rahmen der VSW im Einsatz. Frühkindliche Verkehrserziehung wurde in musikalischer Form in einer Kindertagesstätte durchgeführt. Zudem wurde auf diversen Parkplätzen des Einzelhandels Aufklärungsarbeit in Bezug auf die Thematik unerlaubtes Entfernen vom Unfallort durchgeführt. Außerdem wurde in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Northeim-Einbeck eine Verkehrsprävention im Northeimer City-Center durchgeführt. Hier waren lebensältere Verkehrsteilnehmende die Hauptzielgruppe.



Bei allen Kontrollen konnten durch die verkehrserzieherischen Gespräche für Verständnis bei den Verkehrsteilnehmenden gesorgt werden. Die Resonanz war zum Großteil positiv.



Auch im nächsten Jahr werden durch die Polizeiinspektion durch die PI Northeim und die Polizeikommissariate Einbeck, Uslar und Bad Gandersheim Verkehrssicherheitswochen durchgeführt.