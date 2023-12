Uslar OT Schönhagen, Bundesstraße 241 zw.

Northeim (ots) - Schönhagen & Kammerborn, Sonntag, 17.12.2023, 14.55 - 16.30 Uhr



Northeim, Göttinger Straße, Sonntag, 17.12.2023, 21.50 - 23.30 Uhr



SCHÖNHAGEN/NORTHEIM (Wol) - Insgesamt über 20 Verstöße festgestellt.



Am Sonntag kontrollierte die Polizei Uslar zwischen 14.55 - 16.30 Uhr den Verkehr auf der Bundesstraße 241 zwischen Schönhagen und Kammerborn. In der dortigen 70er-Zone wurden 20 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei der Kontrolle lag die höchste Geschwindigkeit bei 101 km/h.



Zwischen 21.50 - 23.30 Uhr kontrollierte die Polizei Northeim den Verkehr auf der Göttinger Straße. Bei dieser Kontrolle wurden insgesamt sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gefahrene Geschwindigkeit lag bei 75 km/h in der 50er-Zone.