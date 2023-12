37154 Northeim, Kurze Straße, Dienstag, 12.12.2023 21.00 Uhr - Mittwoch, 13.12.2023 20.30 Uhr NORTHEIM (mil) Mindestens eine bislang unbekannte Person beschädigte in dem o.g.

Northeim (ots) - Tatzeitraum zwei in der Kurzen Straße geparkte Pkw.



Die unbekannte Person trat an beiden Pkw jeweils den linken Außenspiegel ab und entfernte sich anschließend unentdeckt in unbekannte Richtung.



Dem 52-jährigen und dem 19-jährigen Fahrzeughalter entstand jeweils ein Schaden in Höhe von ca. 400,00 Euro.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.