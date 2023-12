Dank der Aufmerksamkeit eines Zeugen konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland am Samstag, dem 16.12.2023, eine Verkehrsunfallflucht in Losheim am See aufklären.

Losheim am See (ots) - Der Zeuge beobachtete gegen 13.00 Uhr, dass der Fahrer eines Pkw auf dem Parkplatz des Globus-Einkaufsmarktes einen dort geparkten BMW rammte und schwer beschädigte. Der Unfallverursacher stieg kurz aus, begutachtete seinen und den von ihm beschädigten Wagen, um danach davon zu fahren. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen, so dass die informierten Polizeibeamten das unfallverursachende Fahrzeug an der Halteranschrift auffinden konnten. Der 79-jährige Unfallflüchtige wurde angetroffen. Er gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Gegen ihn wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Der 20-jährige Halter des geschädigten BMW aus Rheinland-Pfalz, der zum Unfallzeitpunkt im Globus beim Einkaufen war, kann jetzt damit rechnen, dass ihm der an seinem Wagen entstandene schwere Sachschaden ersetzt wird. Ohne die Aufmerksamkeit des Zeugen hätte er womöglich seinen Schaden selber bezahlen müssen.



