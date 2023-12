Durch einen lauten Knall mitten in der Nacht aufgeschreckt, eilten Anwohner der Hochwaldstraße in Losheim am See am 09.12.2023 um 04.04 Uhr nach draußen.

Losheim am See (ots) - Ihnen bot sich ein Bild der Verwüstung, zwei total beschädigte Pkw, eine zerstörte Straßenlaterne, auslaufende Betriebsstoffe und ein verletzter junger Mann in einem Vorgarten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Nordsaarland ermittelten, dass der junge Mann aus dem Landkreis Merzig-Wadern, 22 Jahre alt, beim Befahren der Hochwaldstraße frontal mit hoher Geschwindigkeit auf einen dort geparkten Pkw auffuhr und diesen wegschleuderte. Hierdurch entstand an den unfallbeteiligten Fahrzeugen jeweils Totalschaden. Der verletzte Unfallverursacher wurde mittels Krankenwagen einem Krankenhaus zugeführt. Dort musste sich der Mann einer Blutprobe unterziehen, da er offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Seinen Führerschein nahmen die ermittelnden Beamten noch im Krankenhaus in Verwahrung. Die freiwillige Feuerwehr Losheim am See führte Maßnahmen durch, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden und das Eindringen in die Kanalisation zu verhindern. Ein Mitarbeiter der Energis erschien vor Ort, um die zerstörte Laterne zu sichern. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die Reinigung der Straße und die Bergung der total beschädigten Pkw war die Hochwaldstraße für zweieinhalb Stunden voll gesperrt.



