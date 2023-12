Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung zum Vermissten Viktor Thielen.

66709 Weiskirchen (ots) - Herr Viktor Thielen konnte am heutigen Tag wohlbehalten am Saarbrücker Hauptbahnhof angetroffen und wieder in die Seniorenresidenz zurückgebracht werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- DGL PHK Kellner

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/90010

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell