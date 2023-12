Die Besatzung eines Rettungswagens fand in der Nacht zum 17.12.2023 um kurz nach Mitternacht (00.02 Uhr)in der Ortslage von Wahlen einen leicht verletzten 45-jährigen Pkw-Fahrer, welcher zuvor einen Verkehrsunfall verursacht hatte.

Wahlen (ots) - Der russische Staatsangehörige rammte in der Dillinger Straße in Wahlen frontal einen dort geparkten Pkw, wodurch an beiden Fahrzeugen schwerer Sachschaden entstand. Anwohner alarmierten die Polizei, ein Rettungswagen wurde ebenfalls zur Unfallstelle beordert. Noch bevor die alarmierten Kräfte am Unfallort eintrafen, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Da dessen Pkw Kühlmittel verlor, konnte die Fahrstrecke des Unfallflüchtigen nachverfolgt werden. Die Rettungssanitäter behandelten den Unfallflüchtigen bereits im Rettungswagen, als die Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland eintrafen. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter sehr starker alkoholischer Beeinflussung stand. Nach einer erfolgten Erstbehandlung des Fahrers wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste der 45-Jährige abgeben. Gegen ihn wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- DGL - J. Albert, PHK

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/9001230

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell