In diesen Tagen rufen Telefonbetrüger wieder verstärkt Oberhausener Seniorinnen und Senioren an.

Oberhausen (ots) - Sie geben sich als Bankmitarbeiter aus und erzählen Räuberpistolen!



Die Kriminellen wollen ihre Opfer am Telefon unter Druck setzten und unbedingt verhindern, dass sie das Gespräch unterbrechen.



So gelang es ihnen leider in mehreren Fällen seit dem Wochenende, den Druck soweit zu erhöhen, dass Angerufene tatsächlich bei ihren Geldinstituten teils hohe Summen abholten und dann ihnen völlig unbekannte Menschen übergaben.



Diese Unbekannten waren tatsächlich aber Komplizen der Telefonbetrüger!



Oberhausener Senioren sind durch auch die ständigen Warnhinweise in den lokalen und sozialen Medien ihrer Polizei und der Oberhausener SeniorenSicherheitsBerater schon sehr gut informiert. Trotzdem finden Telefonbetrüger leider immer noch Opfer.



- Wenn angebliche Bankmitarbeiter am Telefon nach Geld oder

Wertsachen fragen: SOFORT auflegen!



- Lassen Sie sich nicht ausfragen!



- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung!



- Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertsachen an unbekannte

Personen!



- Sind Sie Opfer geworden? SOFORT die Polizei informieren!



Kinder und Enkel sollten dringend ihre Eltern und Großeltern über die dreisten Betrugsversuche informieren, falls noch nicht geschehen. Der Begriff Homeoffice bekommt in diesen Zeiten eine völlig neue Bedeutung, wenn man ihn mit der fiesen Masche dieser Betrüger in Zusammenhang bringt. Sie sitzen, oft auch im Ausland, an einem Telefon und suchen in öffentlich verfügbaren Telefonbüchern und Dateien nach Senioren.



Aber wie finden sie die z.B. auch in Oberhausen?



Die Kriminellen gehen dabei ganz systematisch vor. Sie suchen in den Unterlagen nach alten, früher oft verwendeten aber heute meist nicht mehr gebräuchlichen Vornamen. In der Hoffnung, dass es sich dabei um eine Seniorin oder einen Senior handelt, starten sie dann ihren kriminellen Anruf.



Die Täter wollen die Angerufenen immer mit frei erfundenen Geschichten unter Druck setzen und so in Erfahrung bringen, ob sie so an Wertsachen, Schmuck, Bargeld und Bankvermögen kommen können. Nicht selten bringen sie die meist älteren Menschen dazu, ihr Vermögen von der Bank abzuheben, weil es dort angeblich nicht sicher sei und übergeben es den "falschen Polizisten zur Eigentumssicherung oder als Beweismittel".



Die Fantasie der Täter ist dabei schier grenzenlos. Sie "schlüpfen in Rolle" des Polizeibeamten, des Richters oder eines Staatsanwaltes. Über ausländische Telefonanbieter sind die Täter in der Lage, jede beliebige Telefonnummer im Display des Angerufenen anzeigen zu lassen.



Sollten Sie derartige Anrufe erhalten, informieren Sie sich uns umgehend per Notruf 110!



Kinder und Enkelkinder: Bitte informieren Sie (gerne auch noch einmal) Ihre Eltern und Großeltern!



Auf ihrer Internetseite hat die Polizei Oberhausen Verhaltenshinweise veröffentlicht, mit denen Sie sich vor den Tricks und Maschen der Telefonbetrüger schützen können!



https://oberhausen.polizei.nrw/tricks-und-maschen-der-telefonbetruegermafia