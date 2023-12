In der vergangenen Woche (15.12. bis 21.12.) wurden insgesamt sieben Wohnungseinbrüche bei der Polizei Oberhausen angezeigt.

Oberhausen (ots) - Drei dieser Taten scheiterten an technisch gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn, die sofort die 110 wählten.



Ein Auszug: Unbekannte Täter begaben sich am Donnerstagnachmittag (21.12.) ins fünfte Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Bebelstraße. Die Täter hebeltem die abgeschlossene Wohnungstür der Mietwohnung auf. Innerhalb der Wohnung wurden sämtliche Schränke und Behältnisse im Schlaf- und Wohnzimmer nach Diebesgut durchsucht. Anschließend entfernten sich die Unbekannten von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.



Nicht zögern! Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 110!