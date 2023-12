Am Freitag (15.12.) erschien eine Zeugin auf einer Polizeiwache in Oberhausen und berichtete den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten glaubhaft, dass ein 43-jähriger Mann gemeinsam mit einer 51-jährigen Frau ein Mordkomplott gegen einen 35-Jährigen schmiedete.

Oberhausen (ots) - Die Zeugin übergab den Polizisten eine - mutmaßlich von den Tatverdächtigen erworbene - scharfe Schusswaffe mit Schalldämpfer, was spätestens in dem Moment den Ernst der Lage verdeutlichte. Umgehend wurden zahlreiche Polizeikräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Bereits nach kurzer Zeit konnten die mutmaßlichen Tatverdächtigen festgenommen werden. Die Wohnungen und Arbeitsstätten der Tatverdächtigen sowie deren Fahrzeuge wurden durchsucht. Dabei wurden verschiedene Beweismittel (u.a. Munition, IT-Medien und Kleidungsstücke) sichergestellt. Auch das mutmaßliche Opfer konnte angetroffen, über die Pläne in Kenntnis gesetzt und befragt werden. Am heutigen Samstag (16.12.) werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg beide Tatverdächtige (43m/51w) der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Duisburg vorgeführt. Die Hintergründe der geplanten Tat sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.