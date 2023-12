Am Freitagnachmittag (08.12.) führte eine Mitarbeiterin des Verkehrsdienstes der Polizei Oberhausen gegen 15:54 Uhr Geschwindigkeitsüberwachungen auf der Forststraße durch.

Oberhausen (ots) - Ein männlicher Fahrradfahrer, der zuvor auf dem Gehweg der Forststraße in Richtung Dinslaken unterwegs war, näherte sich dem Fahrzeug der Polizei.



Der Angreifer zog die Mitarbeiterin mit Gewalt aus dem Wagen und beleidigte sie, bevor der etwa 40-jährige Radfahrer die Flucht ergriff. Eine sofort ausgelöste Nahbereichsfahndung verlief negativ. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter den Angriff mit seinem Smartphone aufgezeichnet hat.



Die Polizei Oberhausen bittet um Hinweise und veröffentlicht folgende Beschreibung(en):



- Männlich

- Etwa 40 Jahre alt

- Sprach akzentfrei deutsch

- Dunkle Haare und dunklen Oberlippenbart

- Trug eine Mütze und eine dunkle Bomberjacke

- Smartphone Hülle in Gold oder vergilbten weiß

- Herrenfahrrad mit zwei Taschen (Schwarz und Camouflage)



Können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte telefonisch unter 0208 8260 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de bei der Polizei Oberhausen.