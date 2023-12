Großeltern und Enkelkinder behalten gemeinsame Aktivitäten in der Vorweihnachtszeit noch lange in guter Erinnerung.

Oberhausen (ots) - Die Polizei Oberhausen begleitet heute (07.12.2023) wieder zwei großartige Angebote ihrer #NMDO-Kooperationspartner Rolandschule, AWO-Oberhausen und Zentrum Altenberg.



Die AWO Oberhausen organisiert auch in diesem Jahr mit der Rolandschule ein Krippenspiel mit anschließendem Großelterncafé.



Los geht's um 14:30 Uhr in der Aula.



Polizisten bringen auch wieder #NMDO-Stickeralben und Stickertüten 1, 2 und 3 sowie die goldenen Sticker mit.



Im Zentrum Altenberg begleiten Polizisten heute erstmals den Altenberger Tanztreff, zu dem insbesondere zahlreiche Seniorinnen und Senioren zum gemeinsamen Tanzen und Schwofen erwehrtet werden.



Allen interessierten Sammelteams erhalten in der Zeit von 14:00 bis 15:30 Uhr auf Wunsch nicht nur ihr erstes Stickeralbum. Auch die Stickertüten 2 und 3 sowie goldene Sticker können dort abgeholt werden.



Zu beiden Terminen sind ausdrücklich auch alle anderen #NMDO-Sammelteams eingeladen!



Parallel zu diesen Terminen liegen #NMDO-Stickeralben und Stickertüten auch abholbereit auf der Polizeiwache im Hauptbahnhof Oberhausen.



Die Bundespolizei freut sich auf den Besuch aller #NMDO-Sammelteams in der Zeit von 13:30 bis 14:30 Uhr.



Mehr Informationen zu #NMDO auf der Homepage der Polizei Oberhausen https://Oberhausen.Polizei.NRW