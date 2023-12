Ein dramatischer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag 25.12., um 17:20 Uhr, an der Kreuzung Grenzstraße / Lothringer Straße.

Oberhausen (ots) - Ein 36-jähriger Fußgänger überquerte die Fahrbahn an der Ampel, die sowohl für Fußgänger als auch für linksabbiegende Fahrzeuge gleichzeitig auf Grünlicht umspringt. Zeitgleich mit dem Fußgänger bog ein 53-jähriger Autofahrer, der zuvor auf der Grenzstraße in Fahrtrichtung Bebelstraße unterwegs war, in die Lothringer Straße ein. Aus noch ungeklärtet Ursache, übersah er den Fußgänger, es kam zur Kollision, bei der der 36-Jährige stürzte und sich schwerste Verletzungen zuzog. Sofort hielt der Autofahrer an und kümmerte sich um den Verletzten. Dieser wurde mittels RTW in eine Klinik gebracht, erlag jedoch seinen schweren Verletzungen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats ermitteln nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.