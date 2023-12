"Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Örtlichkeit Am Förderturm 5 in Oberhausen Lirich-Süd", meldete die Leitstelle einer Funkstreifenwagenbesatzung am späten Dienstagnachmittag (19.12.) um 17:02 Uhr.

Oberhausen (ots) - Ein Autofahrer (33) übersah dort aufgrund von Unachtsamkeit bei Dämmerung und Regen zwei dunkel gekleidete Fußgängerinnen, die die Straße überqueren wollten. Eine 17-Jährige wurde von dem schwarzen Wagen (Skoda) erfasst, prallte auf die Motorhaube und stürzte zu Boden. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr Oberhausen übernahm die erste Behandlung vor Ort und transportiere das zum Glück nur leicht verletzte Unfallopfer in ein Krankenhaus.