In der vergangenen Woche (22.-28.

Oberhausen (ots) - Dezember) wurden insgesamt neun Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt. Davon scheiterten drei an gut gesicherten Fenster und Türen oder aufmerksamen Nachbarn.



Leider sind die Kriminellen sehr einfallsreich, wenn es darum geht, in eine Wohnung einzubrechen. In einem Fall nutzten sie zum Beispiel Blumenkübel als Hilfe, um in ein etwas höher gelegenes Fenster einzusteigen.



Deshalb machen Sie den Einbrechern das Leben so schwer wie möglich:



- Wenn Sie Ihr Haus verlassen, auch für kurze Zeit, schließen Sie

unbedingt Ihre Haustür ab!



- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.



- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher

finden jedes Versteck.



- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem

Nachbargrundstück.



- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie in sozialen

Netzwerken.