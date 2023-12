Heute Morgen (7.

Lennestadt (ots) - Dezember) hat sich gegen 6:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Westfälischen Straße in Kirchveischede ereignet. Dabei befuhr eine 25-Jährige die Bundesstraße in Richtung Bilstein. Am Fahrbahnrand parkten zu dem Zeitpunkt mehrere Fahrzeuge. Aufgrund eines zu geringen Abstandes stieß die Pkw-Fahrerin gegen ein dunkles, dort geparktes Auto. Durch den Aufprall drehte sich ihr Fahrzeug. Die Fahrzeugführerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Eurobereich. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme einseitig gesperrt.