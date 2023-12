Ein Verkehrsunfall einer 48-jährigen Autofahrerin hat sich am Dienstag (12. Dezember) gegen 12:25 Uhr auf der Straße "Unterm Wimpel" ereignet.

Altenhundem (ots) - Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte die Frau mit ihrem Pkw aus einer Hauseinfahrt rückwärts ausparken. Aus ungeklärter Ursache rollte der Pkw vorwärts und touchierte einen Pkw und eine Haustür. Ein Rettungswagen brachte die Frau umgehend in ein Krankenhaus. Als Unfallursache schließt die Polizei derzeit einen internistischen Notfall nicht aus. Im Krankenhaus wurde eine angeordnete Blutprobe entnommen.



An dem Fahrzeug sowie an der Tür und dem geparkten Auto entstanden Sachschäden im insgesamt vierstelligen Eurobereich. Zur Unfallaufnahme war ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus dem Hochsauerlandkreis vor Ort.