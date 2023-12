Am Donnerstag (28.

Drolshagen (ots) - Dezember) hat sich gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 54 in Drolshagen ereignet. Dabei fuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand eine 77-jährige Autofahrerin vom Gelände einer Tankstelle mit angrenzendem Landwirtschaftsmarkt herunter und wollte nach rechts in Richtung Drolshagen-Mitte fahren. Zeitgleich befand sich bereits ein 59-jähriger Linienbusfahrer auf der Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Pkw durch den Aufprall auf die Seite geschoben wurde. Die 77-jährige Autofahrerin kam mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.