Drolshagen (ots) - Dezember) hat sich gegen 07:05 Uhr ein Verkehrsunfall eines 29-jährigen Autofahrers auf der L 708 in Germinghausen ereignet. Dabei befuhr der Autofahrer die Landstraße in Richtung Autobahnanschlussstelle Drolshagen. Er kam mit seinem Pkw auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Straße ab und kollidierte dort mit einer Leitplanke. Der 29-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand an der Leitplanke und an dem Auto insgesamt ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.