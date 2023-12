Ein Alleinunfall hat sich am Freitag (22. Dezember) gegen 22:45 Uhr auf der B 55 zwischen Bilstein und Bonzelerhammer ereignet.

Lennestadt (ots) - Dabei befuhr ein 19-Jähriger die Bundesstraße in Richtung Bonzel. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf einer Wiese überschlug sich das Auto mehrfach. Der Autofahrer konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.