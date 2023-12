Am Montag (04.12.2023) kam es um 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Wenden.

Wenden (ots) - Ein 49-Jähriger war mit seinem Omnibus von der Schönauer Straße nach links auf die Hauptstraße eingebogen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 22-Jährigen, welche die Hauptstraße in Richtung Möllmicke befuhr. Die junge Frau wurde durch die Kollision verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

Während der Unfallaufnahme war die Hauptstraße nur einseitig befahrbar.