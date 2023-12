In ein Firmengebäude in der Straße "Zur Vogelstange" sind unbekannte Täter in dem Tatzeitraum von Mittwoch (29.

Drolshagen (ots) - November, 23 Uhr) bis Donnerstag (30. November) eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude. Aus den Räumen entwendeten sie verschiedene Metalle sowie aus einem Getränkeautomaten Bargeld. Es entstand insgesamt ein Beute- und Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.