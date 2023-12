In ein Firmengebäude am Therecker Weg in Rönkhausen sind unbekannte Täter am Montag (4.

Finnentrop (ots) - Dezember) zwischen 04:40 Uhr und 5 Uhr eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten sie eine Eingangstür im Erdgeschoss und verschafften sich anschließend Zugang zu den Diensträumen. Aus diesen wurde Bargeld gestohlen. Es entstand ein Sach- und Vermögensschaden im vierstelligen Eurobereich.



Hinweise nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.