Im Zeitraum vom 04.12.2023 bis 11.12.203 drangen unbekannte Täter in ein leerstehendes Haus in Welschen Ennest ein, in dem sie ein im Obergeschoß gelegenes Fenster aufhebelten.

Kirchhundem (ots) - Aus dem Inneren wurde eine geringe Menge an Bargeld entwendet.

Hinweise an die Polizei werden unter der Telefonnummer 02761 / 9269-0 entgegengenommen.