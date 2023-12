Bereits am Mittwoch (29.

Finnentrop (ots) - November) hat sich gegen 15:45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw auf der Hauptstraße in Heggen ereignet. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein Lkw einen geparkten an dem Übergang zur Hollenbocker Straße im Vorbeifahren touchierte.



Zwar fahndete die Polizei umgehend nach dem Lkw und konnte den Fahrer auch ermitteln, jedoch befand sich der vermeintlich beschädigte Pkw nicht mehr an dem Unfallort, als die Beamten dort eintrafen.



Zur Klärung des Verkehrsunfalls sucht die Polizei nach dem Halter des Pkw. Nach Zeugenangaben soll es sich um einen schwarzen Seat handeln.



Weitere Zeugen sowie der Halter oder die Halterin können sich unter der Telefonnummer 02761-9269-4122 bzw. -4120 oder per E-Mail clara.gördes@polizei.nrw.de melden.