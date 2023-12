Unbekannte Täter sind am Donnerstag (7.

Wenden (ots) - Dezember) gegen 03:15 Uhr in einen Betrieb in der Schillerstraße in Altenhof eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten Zugang zu einer Lagerhalle und anschließend zu den Büroräumen, indem sie mehrere Türen gewaltsam öffneten. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld.



Aufgrund von Videoaufnahmen lassen sich die Tatverdächtigen folgendermaßen beschreiben:

1. Person:



- Größe: ca. 180 cm groß



- Bekleidung: : "Basecap" (Schirm nach vorne), maskiert mit einem

Schal, graue Jacke mit reflektierenden Applikationen, Handschuhe



2. Person:



- Größe: ca. 180 cm groß



- Bekleidung: "Basecap" (Schirm nach vorne), maskiert mit einem

Schal, blaue Jacke mit reflektierenden Applikationen, Handschuhe



Da die Polizei sofort über den Einbruch informiert wurde, leitete sie eine Fahndung ein. Diese verlief jedoch negativ. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.