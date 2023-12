Nach einer Unfallflucht am Sonntag (10. Dezember) gegen 02:35 Uhr in der Serkenroder Straße sucht die Polizei nach Zeugen.

Finnentrop (ots) - Zuvor meldeten Anwohner am Sonntagmorgen zwei beschädigte Pkw, einen silbernen VW Polo und einen schwarzen VW Tiguan, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Diese waren augenscheinlich durch ein anderes Fahrzeug erheblich beschädigt worden, wobei der Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich lag. Neben den Fahrzeugen lagen Karosserieteile, die vermutlich von dem verursachenden Pkw stammten. Der Unfallverursacher flüchtete in Fahrtrichtung Frettertal.



Nach Auswertung der Spuren dürfte es sich bei dem flüchtigen Unfallfahrzeug um einen älteren blauen VW handeln, der an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt sein und der rechte Außenspiegel fehlen müsste.



Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02761-9269-4121 oder per E-Mail an vk.olpe@polizei.nrw.de.