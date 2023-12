Immer wieder erstatten Frauen und Männer bei der Polizei Anzeige, da sie Opfer von "Sextortion" geworden sind.

Olpe (ots) - Bei dieser Betrugsmasche tauschen Internetbekanntschaften untereinander intime Bilder aus. Anschließend erpressen die Betrüger ihre Opfer, indem sie sie auffordern, Geld zu zahlen. Wenn die Opfer der Zahlung nicht nachkommen wollen, drohen die Täter mit der Veröffentlichung der Bilder.



Auch im Kreis Olpe suchte am Freitag ein 19-Jähriger die Polizeiwache auf und erstattete Anzeige: Er hatte auf Instagram mit einer unbekannten Person Kontakt, die ihn aufforderte, ihr intime Bilder zuzusenden. Die angebliche junge Frau forderte ihn anschließend zu einer hohen Geldzahlung auf. Der Geschädigte kam der Zahlungsaufforderung nach, da die Unbekannte oder der Unbekannte ihm drohte, die Bilder an seine Freundesliste zu versenden. Der junge Mann suchte im Nachgang die Polizeiwache auf und erstattete Anzeige.



Vor allem Heranwachsende sind für diese Art des Betrugs anfällig: Viele Opfer schämen sich und trauen sich nicht, Anzeige zu erstatten. Das Schamgefühl der Betroffenen wird dabei ausgenutzt, um an Geldzahlungen zu kommen. Wie sich vor allem junge Menschen und verhalten können: https://www.juuuport.de/infos/news/sextortion-erpressung-mit-intimen-aufnahmen.