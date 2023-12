Ein Verkehrsunfall zwischen einem 56-jährigen Radfahrer und einer 41-jährigen Autofahrerin hat sich am Donnerstag (7.

Lennestadt (ots) - Dezember) gegen 06:40 Uhr auf der Hagener Straße in Altenhundem ereignet. Dabei befuhr nach ersten Erkenntnissen der Fahrradfahrer die B 236 in Richtung Meggen. Ihm folgte die Pkw-Fahrerin. Als diese zum Überholen des Rads ansetze, touchierte sie eine Seitentasche, die an dem Rad befestigt war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich. Der 56-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand Sachschaden im zweistelligen, an dem Pkw im dreistelligen Eurobereich.