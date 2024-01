In ein Einfamilienhaus in der Brachter Straße in Oedingen sind unbekannte Täter zwischen Mittwoch (27.

Lennestadt (ots) - Dezember, 9 Uhr) und Montag (1. Januar, 15:40 Uhr) eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter über eine rückwärtig gelegene Terassentür in das Haus. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Wohnräume. Ob die Unbekannten etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. An dem Haus entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.