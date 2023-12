Bereits am Samstag (09.

Drolshagen (ots) - Dezember) hat sich ein Verkehrsunfall gegen 17 Uhr zwischen einem 19-jährigen Fußgänger und einem unbekannten Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hagener Straße ereignet. Nach Zeugenangaben überquerte der 19-Jährige gemeinsam mit einer ebenfalls 19-Jährigen und ihrem Vater den Parkplatz. Der unbekannte Fahrzeugführer wollte zeitgleich rückwärts aus einer Parklücke ausparken und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem Auto. Zunächst einigten sich die Unfallparteien. Nachträglich verspürte der junge Mann jedoch Schmerzen, suchte einen Arzt und schließlich am Wochenende (14.12.2023) die Polizeiwache auf, um den Unfall zu melden.



Das Verkehrskommissariat sucht jetzt den unbekannten Fahrer des Pkw. Dieser soll zwischen 25-30 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß und schlank gewesen sein. Bei dem beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Kleinwagen gehandelt haben.



Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt wird. Es geht lediglich um die Wahrung zivilrechtlicher Ansprüche.



Die Polizei bittet den Fahrer sowie weitere Zeugen sich an das Verkehrskommissariat in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4112 zu wenden.